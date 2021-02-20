Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Химках

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Россия, Московская область, Химки, микрорайон Новогорск, 7 Карта всех событий

Во время ДТП с участием грузовика и автобуса в Химках погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

В микрорайоне Новогорск возле дома 7 на Ивановской улице произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и автобуса. В результате аварии погиб водитель грузовика.

Уточняется, что автобус принадлежал Федеральному медико-биологическое агентству, он перевозил сотрудников 119-й больницы.

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