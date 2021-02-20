Мошенники обманули клиентов на 10 миллионов рублей в сфере медицинских услуг в Москве

Фото: СК РФ

Следствие возбудило уголовное дело против мошенников, которые обманом получили десять миллионов рублей на якобы оказание медицинских услуг. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Группа лиц создала сайты, на которых предлагала клиентам помочь организовать лечение в платных клиниках столицы. За проведение операций мошенники запрашивали от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

После оплаты клиентам делали операции по обязательной медицинской страховке (ОМС), а не в платных клиниках. Мошенникам удалось получить десять миллионов рублей путем обмана 23 клиентов.

— Так, житель Московской области обратился к подозреваемым за помощью в госпитализации в один из федеральных клинических центров. С ним был заключен договор возмездного оказания услуг на сумму 790 тысяч рублей. Позже выяснилось, что фактическая стоимость оказанного лечения составила около 577 тысяч рублей, — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что сотрудники компании не имели отношения к медицинским учреждениям.

Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел и ищет других потерпевших из-за мошеннических схем. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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