Актера Михаила Ефремова этапировали обратно в колонию Белгородской области

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Актера Михаила Ефремова этапировали обратно в одну из колоний Белгородской области. Об этом сообщил член ОНК Москвы Алексей Мельников в субботу, 20 февраля.

Артист отбывал наказание в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области с 6 ноября 2020 года. Однако 8 февраля Ефремова доставляли из колонии в московское СИЗО «Водник» для участия в следственных действиях.

В субботу, 20 февраля, выяснилось, что актера этапировали обратно в региональную колонию. Об этом узнали члены ОНК Москвы, когда прибыли в СИЗО-5 «Водник» для проведения общественного контроля.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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