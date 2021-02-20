Тела еще двух рабочих обнаружили на месте обрушения цеха в Норильске
Найдены тела двух рабочих, оказавшихся под завалами после обрушения цеха на фабрике в Норильске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ в субботу, 20 февраля.
— Найдены тела еще двоих рабочих, — говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник тела извлекают из-под завалов. Пока неизвестно, остались ли рабочие в живых.
Напомним, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло в ночь на субботу, 20 февраля, во время ремонтных работ по усилению конструкций. Площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров. Погиб один человек, еще шестеро были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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