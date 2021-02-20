Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске

Юлия Курганова

Происшествия

Министерство здравоохранения Красноярского края сообщило, что по меньшей мере пять человек получили травмы при обрушении на фабрике в Норильске. Они были доставлены в межрайонную больницу № 1, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в госпитале развернуто шесть операционных, к работе привлекли шесть бригад травматологов, анестезиологов-реаниматологов и нейрохирургов.

Ранее стало известно, что в результате обрушения на Норильской обогатительной фабрике погиб один пострадавший, которого извлекли из-под завалов. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Обрушение в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики произошло в ночь на субботу, 20 февраля. По данным прокуратуры, оно случилось во время ремонтных работ по усилению конструкций и затронуло около тысячи квадратных метров территории предприятия.

Читайте также: Появилось видео с места обрушения крыши склада на юге Москвы

обрушение зданияМинздравсостояние пострадавших
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте