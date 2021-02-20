Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Министерство здравоохранения Красноярского края сообщило, что по меньшей мере пять человек получили травмы при обрушении на фабрике в Норильске. Они были доставлены в межрайонную больницу № 1, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в госпитале развернуто шесть операционных, к работе привлекли шесть бригад травматологов, анестезиологов-реаниматологов и нейрохирургов.

Ранее стало известно, что в результате обрушения на Норильской обогатительной фабрике погиб один пострадавший, которого извлекли из-под завалов. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Обрушение в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики произошло в ночь на субботу, 20 февраля. По данным прокуратуры, оно случилось во время ремонтных работ по усилению конструкций и затронуло около тысячи квадратных метров территории предприятия.

Читайте также: Появилось видео с места обрушения крыши склада на юге Москвы