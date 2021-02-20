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Крупное обрушение произошло на Норильской обогатительной фабрике
Фото: 76.mchs.gov.ru

Крупное обрушение произошло на Норильской обогатительной фабрике

Юлия Курганова

Происшествия

Крупное обрушение произошло на Норильской горно-обогатительной фабрике в субботу, 20 февраля. Обрушилась галерея дробильного цеха.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, один человек пострадал, еще двое самостоятельно выбрались из-под завалов.

Спасатели извлекли из-под завалов еще двух пострадавших, которых передали бригаде скорой помощи. Известно, что один из трех спасенных находится в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что под завалами могут находиться люди. Под обломками рухнувшего строения может находиться до шести человек, по информации РЕН ТВ.

В настоящее время проводится разбор завалов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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