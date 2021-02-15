Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Лубянский проезд, 25с1 Карта всех событий

Один человек пострадал в результате обрушения строительных лесов в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Лубянский проезд, дом № 25, строение № 1. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров.

На место инцидента уже выехали сотрудники экстренных служб. Информацию о четырех пострадавших медики не подтвердили.

Читайте также: Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Мясницкой улице

обрушенияМосквапострадавший
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Все мнения
О проекте