Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы
Россия, Москва, Лубянский проезд, 25с1 Карта всех событий
Один человек пострадал в результате обрушения строительных лесов в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел по адресу Лубянский проезд, дом № 25, строение № 1. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров.
На место инцидента уже выехали сотрудники экстренных служб. Информацию о четырех пострадавших медики не подтвердили.
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