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Появилось видео с места обрушения крыши склада на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Появилось видео с места обрушения крыши склада на юге Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Промышленная улица, 11Ас45 Карта всех событий

Кадры с места обрушения кровли складского здания на тысячу квадратных метров появились в Сети. Отмечается, что здание на Промышленной улице сняли на видео с коптера.

На кадрах, снятых сверху, видно, что из-за накопившегося снега провалилась целая секция кровли, сообщает РЕН.ТВ. Однако является ли снег причиной обрушения крыши здания, не уточняется.

Ранее сообщалось, что кровля складского помещения рухнула на юге столицы. В результате обрушения погиб один человек. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным СМИ, в здании склада располагалась транспортная компания.

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