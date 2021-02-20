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Названа предварительная причина обрушения на фабрике в Норильске
Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Названа предварительная причина обрушения на фабрике в Норильске

Виктория Родимкина

Происшествия

У здания цеха, которое обрушилось в Норильске, ранее были выявлены дефекты, которые и могли стать причиной случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии в субботу, 20 февраля.

Из-за выявленных проблем цех было решено начать ремонтировать.

— По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ, — передает сообщение РИА Новости.

Видео: Пресс-служба МЧС России

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту нарушений правил безопасности.

Напомним, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло в ночь на субботу, 20 февраля. Оно случилось во время ремонтных работ по усилению конструкций, площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров. При обрушении погиб один человек, еще шесть были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее по теме: Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске

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