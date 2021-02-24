СМИ: Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в Москве
Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН.ТВ.
Тело обнаружил родственник актера. Писаренко перестал выходить на связь, поэтому родственник приехал к Писаренко домой. Дверь квартиры никто не открыл, из-за чего мужчина вызвал полицию.
Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили тело 61-летнего Писаренко. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
Дмитрий Писаренко — актер театра и кино. Он снимался в таких известных фильмах, как «Ревизор», «Золото», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа».