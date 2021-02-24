Вдова актера Дмитрия Писаренко назвала причину его смерти

Фото: «Оленья охота» (1981)

Лариса Бережная, жена российского актера Дмитрия Писаренко, который был найден мертвым в среду, 24 февраля, назвала причину его смерти.

— У нас в семье случилось горе — Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце, — написала актриса на свой странице в Facebook.

Она уточнила, что организацией похорон занимается ее старший сын Антон, добавив, что о времени и месте прощания с актером станет известно позже.

Напомним, в Москве на 62-м году жизни скончался актер театра и кино Дмитрий Писаренко. Его тело обнаружили сотрудники полиции после того, как вскрыли квартиру, где он проживал. Родственники актера обратились в правоохранительные органы после того, как актер долгое время не выходил на связь. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства смерти артиста.

Зрители запомнили Дмитрия Писаренко по его ролям в картинах «Ревизор», «Золото», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Дело Сухово-Кобылина» и многим другим.

Читайте также: «Несчастный Димка»: Валерий Баринов поделился воспоминаниями об актере Дмитрии Писаренко