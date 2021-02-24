«Несчастный Димка»: Валерий Баринов поделился воспоминаниями об актере Дмитрии Писаренко

Фото: «Легкие шаги» (1989)

Актер Дмитрий Писаренко был невероятно талантлив и являлся гениальным мастером перевоплощения. Так прокомментировал уход из жизни артиста его коллега по картине «Дело Сухово-Кобылина» и близкий друг, народный артист РФ Валерий Баринов.

По его словам, Писаренко обладал неограниченным таланом и потенциалом, особенно умело ему удавались исторические персонажи:

— Это был добрый, светлый, талантливый человек. Как жаль, что его нет. Несчастный Димка. Даже не знаю, что могло стать причиной его смерти, мы так давно не общались. Но он, конечно, был мастером с большой буквы, прекрасным артистом, очень его жаль… Очень. Светлая память.

Баринов отметил, что жалеет о том, что ему так и не удалось встретиться с Писаренко, и выразил соболезнования родным и близким актера.

Напомним, в Москве найден мертвым актер театра и кино Дмитрий Писаренко. Его тело обнаружили сотрудники полиции после того, как вскрыли квартиру, где он проживал. Актер долгое время не выходил на связь, после чего родственники обратились в правоохранительные органы. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства смерти артиста.

Дмитрий Писаренко известен отечественным зрителям по таким картинам, как «Ревизор», «Золото», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Дело Сухово-Кобылина» и многим другим.