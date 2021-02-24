Временно изменено движение автобусов из-за аварии на западе Москвы
Из-за столкновения двух автомобилей на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка затруднено движение автобусов. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Отмечается, что задерживаются автобусы № 225, 296, 674, 680, 682, 796, 797, 831, П129.
— Маршруты временно изменены, будьте внимательны, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы автомобилист наехал на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
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