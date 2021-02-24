Таксист погиб в результате столкновения с фронтальным погрузчиком на севере Москвы

Фото: Moscow-Live

Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 56к1 Карта всех событий

В результате столкновения автомобиля такси с фронтальным погрузчиком на севере Москвы погиб один человек. Об этом рассказали пресс-службу ГУ МВД Росси по столице.

Авария произошла ночью во вторник, 23 февраля, возле дома 56 по Бескудниковскому бульвару. Сообщается, что таксист не справился с управлением и столкнулся с фронтальным погрузчиком, который следовал в попутном направлении.

По данным пресс-службы, водитель такси скончался на месте от полученных травм. Полиция проводит проверку и выясняет причины произошедшего.

Читайте также: Автомобиль насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте в Москве