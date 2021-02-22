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Почти 30 электричек Ярославского направления будут делать дополнительные остановки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Почти 30 электричек Ярославского направления будут делать дополнительные остановки

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Ярославское направление Московской железной дороги, платформа Москва-3 Карта всех событий

Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует пассажиров о корректировке маршрутов ряда пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги.

Как уточняет перевозчик, по просьбам пассажиров с 24 февраля в маршруты ряда электричек включены дополнительные остановки на станциях Ашукинская, Калистово, Радонеж, Абрамцево, Заветы Ильича, Правда, Зеленоградская, 43-й километр, Лось, Яуза и Москва-3.

В утренние часы пик для удобства пассажиров 13 электропоездов, следующих из области в Москву, будут останавливаться на станции Лось, вечером — пять поездов, а также по одному поезду в дневное и ночное время.

В обратном направлении в вечерние часы пик остановки на станции Лось появятся у четырех поездов, а еще у одного поезда — на станциях Лось и Москва-3.

Также утром один поезд будет останавливаться на станциях Ашукинская, Калистово, Радонеж и Абрамцево. Одна электричка будет останавливаться на станциях Заветы Ильича, Правда, Зеленоградская и 43-й километр.

Актуальное расписание и маршруты электропоездов опубликованы на официальном сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что график поездов на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях изменят с 24 февраля.

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электричкиЯрославское направлениеЦППК
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