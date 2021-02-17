Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в праздники

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Дополнительные поезда межу Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать для пассажиров на февральских и мартовских праздниках. Об этом рассказали пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Уточняется, что приобрести билеты на поезда можно будет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте ОАО «РЖД».

— Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург — Москва, — сообщили в пресс-службе.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Москву отправится в 21:55, а из Москвы в Санкт-Петербург — в 21:50. Из столицы также проследуют поезда 19, 20 февраля и 5 марта в 06:47, а из Северной столицы — 19, 21 и 24 февраля и 8 марта в 22:11. Кроме того, из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет добраться 20 февраля в 23:10, а обратно — 24 февраля в 01:05 и в 22:15.

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