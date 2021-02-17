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Москвичи смогут добираться до Шереметьева и обратно на автобусах «Аэроэкспресса»
Фото: АГН Москва

Москвичи смогут добираться до Шереметьева и обратно на автобусах «Аэроэкспресса»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Ховрино Карта всех событий

Москвичи смогут добраться до аэропорта Шереметьево и обратно на автобусах по новому тарифу «Аэроэкспресса». Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что тариф называется «Туда-обратно», стоимость поездки составит 350 рублей. Приобрести билет можно будет у водителя автобуса, на котором пассажиры смогут добраться до аэропорта.

— Добраться на экспресс-автобусах до аэропорта «Шереметьево» и обратно можно по выгодной цене. «Аэроэкспресс» ввел тариф «Туда-обратно» для поездок на экспресс-автобусах компании, курсирующих от станции метро «Ховрино» до терминалов В и С аэропорта «Шереметьево», — написали в пресс-службе.

Автобусы будут курсировать ежедневно с 6:20 до 22:00 от метро «Ховрино» и с 7:00 до 22:40 от аэропорта «Шереметьево». Транспорт будет ходить с интервалами в 20 минут и ехать по платной дороге М11 в течение 20 минут.

Новый трафик позволит пассажирам заранее планировать поездку и экономить на проезде, отметил коммерческий директор «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков.

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