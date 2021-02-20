График поездов на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях изменят с 24 февраля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Расписание поездов Московского центрального диаметра (МЦД-1), а также Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 24 февраля до конца апреля. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Уточняется, что график будет изменен из-за проведения путевых работ. Так, у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, увеличатся интервалы, ряд поездов в обоих направлениях проследуют участок Одинцово — Белорусская без остановок на станциях «Тестовская», «Беговая», «Кунцевская», «Немчиновка», «Баковка» и «Сетунь».

Пассажиров также предупредили об отмене последнего вечернего поезда из Лобни в сторону Москвы и двух первых утренних электричек в сторону Лобни. Последний поезд будет отправляться в 00:03, из Одинцово — в 23:32.

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