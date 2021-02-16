График движения электричек на участке Москва — Тверь изменится 22 и 23 февраля

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Расписание движения поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании изменят 22 и 23 февраля из-за Дня защитника Отечества. Об этом говорится на сайте МТППК.

Уточняется, что график будет изменен на участке Москва — Тверь (Конаково). Поезда будут курсировать в режиме выходного дня.

— Это относится как к обычным электричкам (6000-е поезда), так и к скоростным «Ласточкам» (7000-е). При этом в субботу, 20 февраля, все поезда проследуют по графику рабочего дня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда, следующие по маршруту Тверь — Бологое (Торжок), будут ходить по привычному расписанию. Кроме того, не изменится график отдаленных пригородных поездов в Тверской, Псковской, Новгородской и Ярославской областях, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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