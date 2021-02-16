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Движение по Замоскворецкой линии метро восстановили после падения человека на пути
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Движение по Замоскворецкой линии метро восстановили после падения человека на пути

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, метро Царицыно Карта всех событий

На Замоскворецкой линии московского метро восстановили движение поездов после падения на пути человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что поезда перестали ходить на участке от «Красногвардейской» до «Автозаводской» станции. В обратном направлении поезда ходили с задержкой, интервалы между ними были увеличены.

В настоящее время движение на линии восстановлено. Для вхождение в привычный график поездам потребуется время, отметили в пресс-службе.

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