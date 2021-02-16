Движение по Замоскворецкой линии метро восстановили после падения человека на пути

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На Замоскворецкой линии московского метро восстановили движение поездов после падения на пути человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что поезда перестали ходить на участке от «Красногвардейской» до «Автозаводской» станции. В обратном направлении поезда ходили с задержкой, интервалы между ними были увеличены.

В настоящее время движение на линии восстановлено. Для вхождение в привычный график поездам потребуется время, отметили в пресс-службе.

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