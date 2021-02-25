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График движения пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится в феврале и марте
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

График движения пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится в феврале и марте

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, сельское поселение ЖаворонковскоеКарта всех событий

В марте и конце февраля будут внесены изменения в расписание пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали в четверг, 25 февраля.

Уточняется, что изменения введут из-за работ на путях 27–28 февраля, 13–14 и 20–21 марта. В ночь с 9 на 10 марта и с 10 на 11 марта рабочие будут менять укладку путей на станциях Лесной городок и Санино. Часть поездов в эти дни будет следовать по укороченному маршруту, часть — поменяет время отправления.

— В феврале–марте на нескольких участках Киевского направления МЖД пройдут работы по развитию пассажирской и путевой инфраструктуры, направленные на повышение безопасности и комфорта пассажиров, — пояснили в пресс-службе.

Проведенные работы позволят улучшить комфорт пассажиров во время поездок и снизят уровень шума, передает агентство городских новостей «Москва».

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