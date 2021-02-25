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Подготовительные работы по строительству вестибюля станции «Мамыри» стартовали в ТиНАО
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Подготовительные работы по строительству вестибюля станции «Мамыри» стартовали в ТиНАО

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала КорниловаКарта всех событий

Подготовительный этап работ по строительству вестибюля станции метро «Мамыри» стартовал в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

Новая станция возводится за пределами МКАД. Она будет расположена в районе улицы Адмирала Корнилова на территории поселения Мосрентген.

— На участке строительства северо-восточного вестибюля станции «Мамыри» производятся работы по разработке грунта, после их завершения строители приступят к монолитным работам, — отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Первый вестибюль станции выполнят в виде лепестка. Стены метро будут поддерживать колонны овального типа. Вестибюль будет выводить пассажиров к Калужскому шоссе и улице Адмирала Корнилова.

Второй вестибюль станет подземным. Он будет связывать станцию метро и пригородный транспорт, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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МетростроительствоНовая Москва
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