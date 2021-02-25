Жители столицы более 40 тысяч раз пополнили «Тройку» с помощью сервиса «Мои платежи»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичи стали в два раза чаще пользоваться услугой пополнения баланса билета «Кошелек» транспортной карты «Тройка» через портал mos.ru. Жители города воспользовались данной услугой более 40 тысяч раз с февраля прошлого года.

Сервис позволяет записывать на проездной не поездки, а денежные средства для оплаты проезда. Для удобства москвичей данные карты на сайте сохраняются и отображаются автоматически при следующем использовании.

Для оплаты необходимо зайти в услугу «Пополнение карты «Тройка» в сервисе «Мои платежи», ввести данные карты, если оплата проходит первый раз, и указать сумму зачисления. Активировать платеж можно с помощью желтого терминала в метро или в автоматах по продаже билетов.

Кроме того, пополнить «Тройку» можно через приложения «Метро Москвы» и «Московский транспорт». Портал «Московский транспорт» и туристический сервис Russpass также предоставляют возможность для оплаты проезда в столичном метро, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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