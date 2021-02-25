Жителей столицы пригласили на новые прогулочные маршруты портала «Узнай Москву»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Москвичей пригласили на новые прогулочные маршруты портала «Узнай Москву» по Левобережному и Обручевскому районам. Экскурсии разработали специалисты портала «Мой район».

Жителей города познакомят с историей и архитектурой данных районов столицы. Уточняется, что прогуляться по городу можно в онлайн-формате.

— Интерактивный гид содержит фотографии всех объектов и подробное описание каждого пункта маршрута. На портале «Узнай Москву» также опубликованы маршруты по Преображенскому, Куркину, Нагатинскому Затону, Отрадному и другим районам. Они раскрывают самобытность каждого уголка Москвы, — рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

Экскурсия по Левобережному району начнется от станции метро «Речной вокзал» и продлится полтора часа. Она включит в себя 12 остановок, среди которых будут Фестивальная улица, парк Дружбы и парк Северного речного вокзала. На участке недавно отреставрированной достопримечательности москвичам покажут места съемок таких советских фильмов, как «Волга-Волга», «По семейным обстоятельствам» и многих других.

Во время прогулки по Обручевскому району жители города посетят усадьбу Воронцово, киноклуб «Эльдар» на Ленинском проспекте и другие интересные исторические места. Экскурсия будет длиться один час, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: В Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова стартовал курс по практическому плодоводству