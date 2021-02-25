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Жителей столицы пригласили на новые прогулочные маршруты портала «Узнай Москву»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Жителей столицы пригласили на новые прогулочные маршруты портала «Узнай Москву»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Москвичей пригласили на новые прогулочные маршруты портала «Узнай Москву» по Левобережному и Обручевскому районам. Экскурсии разработали специалисты портала «Мой район».

Жителей города познакомят с историей и архитектурой данных районов столицы. Уточняется, что прогуляться по городу можно в онлайн-формате.

— Интерактивный гид содержит фотографии всех объектов и подробное описание каждого пункта маршрута. На портале «Узнай Москву» также опубликованы маршруты по Преображенскому, Куркину, Нагатинскому Затону, Отрадному и другим районам. Они раскрывают самобытность каждого уголка Москвы, — рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

Экскурсия по Левобережному району начнется от станции метро «Речной вокзал» и продлится полтора часа. Она включит в себя 12 остановок, среди которых будут Фестивальная улица, парк Дружбы и парк Северного речного вокзала. На участке недавно отреставрированной достопримечательности москвичам покажут места съемок таких советских фильмов, как «Волга-Волга», «По семейным обстоятельствам» и многих других.

Во время прогулки по Обручевскому району жители города посетят усадьбу Воронцово, киноклуб «Эльдар» на Ленинском проспекте и другие интересные исторические места. Экскурсия будет длиться один час, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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