В Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова стартовал курс по практическому плодоводству

Главный садовник «Аптекарского огорода» Антон Дубинок на выставке «Репетиция весны». На этой экспозиции представлены десять тысяч тюльпанов и многие другие сезонные растения, которые благодаря правильному уходу и заботе ботаников расцвели раньше природного срока / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Участников практического курса ждет 80 академических часов занятий. Семинары будут проходить два-три раза в неделю.

Во время учебы слушатели узнают, как выбрать удачное место для посадки растений, как обрезать и сформировать крону плодового дерева, как прививать новые сорта в помещении и на дачном участке, какая агротехника для этого существует. Несмотря на снег и морозы, участники курса смогут попрактиковаться в живом саду. Будут и лекционные занятия, например, про редкие для средней полосы России культуры: сортовые рябины, лианы, абрикосы и персики. Но даже их можно вырастить в московском климате.

В конце обучения участники пройдут письменное тестирование, чтобы понять, хорошо ли усвоен материал.

Заместитель директора Ботанического сада МГУ Александр Раппопорт отмечает, что на занятия приходят садоводы-любители, представители самых разных профессий.

— У нас учатся ландшафтные дизайнеры, архитекторы, урбанисты, которые уже получили основную профессию и теперь хотят приобрести новые навыки. После прохождения курса каждому выдается университетское удостоверение, свидетельствующее о повышении квалификации, — сказал Александр Раппопорт.

Группу на курс «Практическое плодоводство» уже полностью набрали. Желающих было очень много. Скоро в саду стартует еще один образовательный курс, который будет посвящен декоративной дендрологии. Его программа рассчитана на подготовленных слушателей, знакомых с основами почвоведения, экологии, ботаники.

— Уникальность этой программы в том, что здесь слушатели могут увидеть то, чего нельзя найти в учебниках, — говорит заведующий сектором «Дендрология» Ботанического сада МГУ Григорий Бойко. — Многие приходят сюда после нашей «Школы садовников».

Как правило, люди, которые занимаются по этой программе, уже умеют сажать, кронировать, удобрять растения. Поэтому практика проходит в формате экскурсий в апреле и мае. Мы показываем те растения, о которых рассказывали на лекционных занятиях.

На курсе «Декоративная дендрология» за 120 академических часов слушатели узнают, какие древесные растения могут расти в Москве, что такое архитектура крон и как правильно группировать растения между собой, чтобы им было комфортно расти.

— А в конце обучения я провожу практический экзамен. Например, прошу слушателей сделать из растений «торт-безе». Участникам необходимо создать композицию из кустарников и деревьев, подобрать их по фактуре, разместить растения так, чтобы они действительно напоминали вкусный десерт, — добавил Григорий Бойко.

Все курсы для москвичей ведут опытные агрономы, руководители разных отделов Ботанического сада МГУ.

— Иногда мы привлекаем и приглашенных специалистов — экспертов по конкретным растениям, например, по сирени или абрикосам, — отметил Григорий Бойко.

Еще в Ботаническом саду МГУ работает «Школа садоводов». Здесь слушатели получают практические навыки в области растениеводства, почвоведения, ботаники, ландшафтного дизайна.

А те, кто не стремится получить серьезное ботаническое образование, но интересуется этой тематикой, могут пойти по другому пути. Для них в Москве работают интересные выставки и фестивали, посвященные растениям. Например, в «Аптекарском огороде» открылась ежегодная выставка «Репетиция весны».

Здесь представлены десять тысяч сезонных растений: тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, лилии, сакура, вишня и миндаль. Все они расцвели на два месяца раньше природного срока. Такая красота не оставит москвичей равнодушными. Кстати, в «Аптекарском огороде» для посетителей подготовили живописные фотозоны, где можно сделать несколько снимков на память.

— Каждый год мы создаем совершенно новый, оригинальный дизайн экспозиции, который никогда не повторяется. Нигде в мире нет аналогичной выставки, так как это наша идея заставить растения расцветать раньше их обычного срока, — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Он отметил, что большая часть цветов, представленных в саду, привезена из Голландии.

Выставка «Репетиция весны» будет открыта для посетителей до 15 марта. А еще гости «Аптекарского огорода» могут посетить экспозицию, где собраны редкие орхидеи.

САМЫЕ РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ

В «Аптекарском огороде» собрано много необычных растений из разных уголков Земли.

— Антуриум Вейча — вечнозеленый кустарник с крупными листьями из Южной Америки, который может достигать 70 сантиметров в высоту.

— Филодендрон краснеющий — это растение родом из влажных лесов Колумбии. Его листья в молодом возрасте имеют темный красно-коричневый оттенок и пурпурные основания у черенка.

— Монстера — крупное тропическое растение, которое распространено в лесах Южной Америки. Эти лианы могут достигать нескольких метров в длину. А перед началом осадков на краях листьев монстеры появляются капельки клейкого сока.

— Тифонодорум — многолетнее растение, которое впервые нашли на островах Индийского океана. Ботаники называют его «водным бананом». Но в отличие от своего съедобного побратима его лучше не есть. Растение может вызвать жжение и травмировать слизистую оболочку.

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