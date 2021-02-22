Горожанам рассказали, какими цветами украсят Москву весной
В Москве начали активную подготовку к весне — в теплицах выращивают петунии и пеларгонии, газании и виолы и другие растения для городских цветников.
Заместитель начальника Ульяновского производственного управления ГБУ «Озеленение» Светлана Фитисова рассказала, как ухаживают за растениями, почему их нужно закалять и зачем городу нужны цветники.
Первые растения в Москву приедут только в конце апреля или в начале мая. Им еще предстоит пройти этап закаливания и сформировать бутоны. В городе высаживают уже цветущие растения.
Так, виолу закаливают при шести–восьми градусах, потому что ее высаживают первой. Эти цветы способны пережить даже заморозки. По словам Светланы Фитисовой, живые растения в городе являются важным элементом архитектурного оформления. Цветами Москву украшали даже во время Великой Отечественной войны.
— Если бы город был без цветов, мы бы видели только асфальт, немного газона и серые здания. Это будут какие-то каменные джунгли. Для меня цветы в первую очередь для красоты, — сказала специалист.
При проектировании городских клумб учитывают не только внешний вид растений, но и их качество. Больше всего для города подходят петунии, пеларгонии, газании и виолы. Они невосприимчивы к выхлопам автомобилей и остаткам реагентов в почве.
— Растения закаливают, чтобы подготовить к высадке в городе. У нас есть специальные агрономические секреты, как и в любой профессии. Например, снижать температуру в теплице или сократить полив на определенное время, — пояснила Светлана Фитисова.
При создании клумбы важно учитывать период цветения растений. Следует комбинировать однолетники и многолетники в одном цветнике.
Кроме того, Светлана Фитисова добавила, что на производстве выращивают около 2,5 миллиона луковиц тюльпанов. Некоторые из них уже начали набирать цвет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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