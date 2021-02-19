Синоптик рассказала, каким будет начало весны в Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В этом году москвичам стоит ждать метеорологическую весну не раньше апреля. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, грядущий март не порадует горожан теплом и таянием снега.

— Скорее всего, метеорологическая весна в этом году придет в самых последних числах марта или даже в первых числах апреля, что не очень сильно отличается от климата. Потому что сейчас у нас переход температур через ноль происходит 27 марта, — пояснила Позднякова.

Помимо этого, не стоит надеяться на резкое потепление. Нынешняя весна будет отличаться постепенным приходом.

По словам специалиста, первое тепло будет тратиться на таяние снега, которого в этом году в избытке, поэтому температура воздуха поднимется не скоро.

Метеоролог поделилась приметой, по которой можно судить о характере наступающей весны.

— Если на Евдокию (14 марта — прим. «ВМ».) начинается сильная капель, то весна будет дружной, — цитирует Позднякову «Москва 24».

Ранее о том, что не стоит рассчитывать на потепление в ближайшее время, рассказал замдиректора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.

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