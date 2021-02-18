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Климатолог рассказал, как можно регулировать глобальный климат
Фото: pixabay.com

Климатолог рассказал, как можно регулировать глобальный климат

Елена Фролова

Общество

Человечество может регулировать глобальный климат с помощью сернистого газа. Об этом заявил доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов, сообщает Nation News.

Ученым давно известен факт, что извержения вулканов охлаждают планету. Это происходит из-за того, что они выбрасывают серный газ, который в воздухе превращается в аэрозоль. Как отметил эксперт, технологию регулирования климата с помощью таких веществ, как серный газ, предлагал еще климатолог Михаил Будыка в 1980-х годах.

— На самом деле эта технология несложная. Это ветвь геоинженерии с небольшим процентом расходов. Надо, чтобы высотная авиация поднимала до 25 километров в высоту сернистый газ или похожую ему замену, — отметил Александр Кислов.

По его словам, далее все делает солнечная радиация, превращая вещество в аэрозоли. Таким образом можно регулировать глобальный климат. При этом данная технология имеет много минусов, добавил эксперт. Например, ее нужно применять по всему миру, договариваясь со всеми странами. Также нужно учитывать факторы, связанные с окислением мирового океана. Поэтому нужно еще многое просчитать, заключил климатолог.

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