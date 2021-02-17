Анатолий Вассерман рассказал, как можно вызывать дождь

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Возможность ускорять процесс выпадения дождя есть у человечества в настоящее время. Об этом журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал в беседе с ФАН.

По его мнению, эта способность не может представлять собой большой угрозы.

— Создавать дождь — это один из самых простых процессов, связанных с управлением климатом. Собственно, это уже давно делается в «товарных количествах», — заявил Анатолий Вассерман.

При этом он уточнил, что человек не может делать это в произвольных условиях. В лучшем случае, у него получается вызвать дождь чуть раньше, чем это могло бы произойти естественным путем.

— Скажем, когда дождевые тучи идут на участок, где влага нам не нужна, мы можем вызвать осадки немного раньше и в другом месте, чтобы защитить конкретный сектор. Опять же, когда дождевые тучи естественным путем идут в нужное место, но еще не развились до того, чтобы дождь пролился сам, мы можем его пролить чуть пораньше, в нужный момент. На этом все, — отметил Анатолий Вассерман.

Он также добавил, что вызывать проливные осадки там, где нужно, гораздо сложнее, поэтому это удается значительно реже. Для этого, по его словам, нужно пролетать над облаками и «высыпать на них вещества, способные послужить центрами кристаллизации льда, например, йодистое серебро.

— Благодаря этому могут образовываться микроскопические кристаллы. В результате даже небольшая порция этого вещества образует много центров кристаллизации, — объяснил эксперт.

По его словам, для вызова дождя можно использовать и сухой лед.

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