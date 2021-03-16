Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Транспортную карту «Тройка» начали тестировать в Ульяновске. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что жителям города передали 100 проездных. «Тройки» будут использоваться в 60 троллейбусах. Если тестирование карты пройдет успешно, то «Тройка» заработает во всех видах общественного транспорта Ульяновска.

Ранее стало известно, что пассажиры смогут воспользоваться картой «Тройка» в 1500 автобусах Подмосковья.

Читайте также: Жители столицы более 40 тысяч раз пополнили «Тройку» с помощью сервиса «Мои платежи»