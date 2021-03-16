Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Карту «Тройка» начали тестировать в Ульяновске
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Карту «Тройка» начали тестировать в Ульяновске

Кирилл Николаев

Транспорт

Транспортную карту «Тройка» начали тестировать в Ульяновске. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что жителям города передали 100 проездных. «Тройки» будут использоваться в 60 троллейбусах. Если тестирование карты пройдет успешно, то «Тройка» заработает во всех видах общественного транспорта Ульяновска.

Ранее стало известно, что пассажиры смогут воспользоваться картой «Тройка» в 1500 автобусах Подмосковья.

Читайте также: Жители столицы более 40 тысяч раз пополнили «Тройку» с помощью сервиса «Мои платежи»

транспортУльяновсккарта «Тройка»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте