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Пассажиры смогут воспользоваться картой «Тройка» в 1500 автобусах Подмосковья
Фото: facebook / Общественная палата города Москвы

Пассажиры смогут воспользоваться картой «Тройка» в 1500 автобусах Подмосковья

Кирилл Николаев

Транспорт

Транспортная карта «Тройка» работает в 1500 подмосковных автобусах. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили на сайте правительства Московской области.

Отмечается, что городской тариф по карте «Тройка» составляет 37 рублей. Оплата картой возможна на маршрутах по регулируемым тарифам, где имеется стационарное оборудование.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья смогут воспользоваться картой «Тройка» еще на 100 новых маршрутах в регионе. Данные маршруты работают в 22 округах Московской области.

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