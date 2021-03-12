Столичным водителям посоветовали выезжать в область после вечернего часа пик

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Столичным водителям посоветовали выезжать в сторону области до 16:00 или после вечернего часа пик. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что основные затруднения наблюдаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Шмитовского проезда до Савеловской эстакады, а также на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Верхние Поля.

Ранее подмосковных водителей предупредили о возможной гололедице из-за оттепели.

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