Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичным водителям посоветовали выезжать в область после вечернего часа пик
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Столичным водителям посоветовали выезжать в область после вечернего часа пик

Кирилл Николаев

Транспорт

Столичным водителям посоветовали выезжать в сторону области до 16:00 или после вечернего часа пик. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что основные затруднения наблюдаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Шмитовского проезда до Савеловской эстакады, а также на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Верхние Поля.

Ранее подмосковных водителей предупредили о возможной гололедице из-за оттепели.

Читайте также: Москвичей пригласили принять участие в конкурсе видео о поездках на электробусе

транспортводителиМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте