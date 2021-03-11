Подмосковных водителей предупредили о возможной гололедице из-за оттепели

Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Подмосковным водителям посоветовали внимательно соблюдать правила дорожного движения (ПДД) из-за оттепели. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области.

Отмечается, что в пятницу, 12 марта, в Подмосковье придет потепление. В связи с этим в выходные дни возможна оттепель и образование гололедицы.

Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. Водителям с метеозависимостью следует контролировать артериальное давление. Им также не стоит перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками.

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