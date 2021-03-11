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Дептранс Москвы объяснил редкие невыходы электробусов на линии зимой
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Дептранс Москвы объяснил редкие невыходы электробусов на линии зимой

Кирилл Николаев

Транспорт

Редкие невыходы электробусов на линии зимой происходили по техническим причинам, не связанным с работой литий-титанатных батарей. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что даже при температуре минус 19 градусов электробусы продолжают бесперебойно работать. Зимой почти 99,5 процента электробусов исправно выходили на линию.

В департаменте отметили, что с любыми погодными капризами справляется система термостатирования. Она поддерживает температуру аккумуляторов в исправном состоянии, так что они работают при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.

Видео: Telegram-канал Дептранс Москвы

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