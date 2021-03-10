Московских водителей призвали не забывать пристегиваться за рулем

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Столичных водителей призвали не забывать пристегиваться за рулем. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

В департаменте отметили, что многие водители до сих пор не пристегиваются за рулем, рискуя собственной жизнью. Даже если в машине есть подушки безопасности, то все равно необходимо пристегиваться. Подушке нужно время, чтобы раскрыться. Если водитель не будет пристегнут, то при столкновении он ударится о переднюю панель.

Кроме того, ремень безопасности оберегает от серьезных травм. При ДТП ремень может повредить шейную часть позвоночника или вызвать ожог, но опасных для здоровья травм не будет. Также Дептранс призвал пристегиваться пассажиров, находящихся на заднем сиденье автомобиля.

Видео: Telegram-канал Дептранс Москвы

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