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Московских водителей призвали не забывать пристегиваться за рулем
Фото: pixabay

Московских водителей призвали не забывать пристегиваться за рулем

Кирилл Николаев

Транспорт

Столичных водителей призвали не забывать пристегиваться за рулем. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

В департаменте отметили, что многие водители до сих пор не пристегиваются за рулем, рискуя собственной жизнью. Даже если в машине есть подушки безопасности, то все равно необходимо пристегиваться. Подушке нужно время, чтобы раскрыться. Если водитель не будет пристегнут, то при столкновении он ударится о переднюю панель.

Кроме того, ремень безопасности оберегает от серьезных травм. При ДТП ремень может повредить шейную часть позвоночника или вызвать ожог, но опасных для здоровья травм не будет. Также Дептранс призвал пристегиваться пассажиров, находящихся на заднем сиденье автомобиля.

Видео: Telegram-канал Дептранс Москвы

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водителиМосквабезопасность
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