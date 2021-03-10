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Шумозащитный экран установят на участке трассы М7 «Волга» в Балашихе
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Шумозащитный экран установят на участке трассы М7 «Волга» в Балашихе

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Московская область, Балашиха Карта всех событий

Шумозащитный экран установят на участке трассы М7 «Волга» в Балашихе. Об этом в среду, 10 марта, сообщили на сайте главного управления государственной экспертизы (Главгосэкспертиза).

Отмечается, что шумозащитный экран установят справа по ходу движения. Это позволит снизить воздействие шума от автодороги на расположенные рядом объекты. Высота экрана составит шесть метров.

Протяженность федеральной автомобильной дороги М7 «Волга» составляет 1351 километра. Трасса ведет из Москвы в Уфу и проходит через Владимир, Нижний Новгород и Казань.

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