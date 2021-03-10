Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей начнется в апреле

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Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Липецкой начнется в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства города Москвы.

— В апреле планируем приступить к реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Липецкой. Предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог, в том числе семь путепроводов и один тоннель, суммарной протяженностью более одного километра. Работы планируем выполнить в течение трех лет, — цитирует руководителя департамента Рафика Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Исполнитель строительно-монтажных работ по этому объекту будет определен по итогам конкурса, который объявили в ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», подведомственное столичному департаменту строительства.

Согласно проекту, развязка свяжет МКАД с улицей Липецкой, а также с трассой М4 «Дон». Также здесь появятся разворотный съезд с бокового проезда Липецкой на основной ход улицы. Помимо этого, проект предусматривает реконструкцию улицы Липецкой с устройством заездов и разворотов и строительство четырех надземных пешеходных переходов.

Рафик Загрутдинов напомнил, что, по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, до 2023 года будет проведена реконструкция всех основных развязок на МКАД.

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