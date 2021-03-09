Более 62 процентов новостроек сдали в срок в Москве в 2020 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В 2020 году доля сданных в срок новостроек в Москве возросла до 62,1 процента. Это связано с уходом со столичного рынка почти всех ненадежных застройщиков. Об этом рассказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

В 2019 году данный параметр составлял 57 процентов. В конце 2020 года в Москве были сданы 2846 объектов, а на текущий момент — 2861 объектов.

— Доля проектов со своевременным вводом действительно растет: девелоперы стремятся соблюдать сроки, и долгострои уходят в прошлое. Реформа долевого строительства вымыла с рынка случайных игроков, а для оставшихся сроки сдачи объектов становятся способом борьбы за клиента, — отметил Алексей Перлин.

Из-за сдачи новостроек позже срока в 2019 году пострадали 164 тысячи человек. На текущий момент их число достигло 185 тысяч человек, однако права 27 тысяч москвичей были восстановлены. Банкротства среди застройщиков в 2020 году сократились на 12 процентов.

Улучшения на рынки связаны с тем, что девелоперов обязали использовать эскроу-счета вместо взносов дольщиков летом 2019 года, уточнил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, сообщает газета «Известия».

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