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Психолог назвала качества, которыми должен обладать настоящий топ-менеджер
Фото: pixabay.com

Психолог назвала качества, которыми должен обладать настоящий топ-менеджер

Елена Фролова

Общество

Психолог и коуч Алена Ал-Ас в честь Международного дня топ-менеджера, который отмечается ежегодно 9 апреля, рассказала об изменениях, которые произошли с подходом к управлению персоналом и компаниями со времен Советского Союза.

Свой профессиональный праздник топ-менеджеры отмечают с 2009 года. Само понятие «топовый менеджер» пришло в Россию со стороны западных стран, где всем управляют огромные корпорации. Сейчас в любой фирме можно отыскать топ-менеджеров. Принято считать, что это руководители, которые принимают основные кадровые, стратегические и другие решения касательно развития компании, вверенной ему.

По мнению психолога, таким лидером может стать человек с высокими амбициями. При этом она подчеркнула, что не стоит путать так называемое «хождение по головам» со здоровыми стремлениями, связанными с желанием разбогатеть или получить власть, отмечает Nation News.

— Существует некое предубеждение, что можно пройти по головам и занять руководящую должность. В этом случае человек, конечно, может ее занять, но, вероятнее всего, не продержится долго. Просто для того, чтобы пройти по головам, чаще всего нужны качества, которые потом не позволят лидеру быть нормально принятым в коллективе и исполнять лидерские функции, — считает Алена Ал-Ас.

Она также подчеркнула, что лидер всегда будет принимать на себя удар. Он обладает холодным разумом и старается обходиться без лишних эмоций. Такой человек может стать мотиватором для всего коллектива.

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