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Умер американский рэпер DMX
Фото: instagram/dmx

Умер американский рэпер DMX

Кирилл Николаев

Общество

Известный американский рэпер DMX (Эрл Симмонс) умер в возрасте 50 лет. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает издание Pitchfork.

На днях рэпер перенес сердечный приступ. Он находился в больнице в Нью-Йорке.

Музыкант известен тем, что шесть его альбомов дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. От также был номинирован на музыкальную премию «Грэмми». Музыкант является автором всемирно известных хитов Party Up (Up in Here), X Gon' Give It To Ya и Dogs Out. Рэпер снялся почти в 20 фильмах, среди которых боевики «Ромео должен умереть» и «От колыбели до могилы». По данным СМИ, DMX несколько лет боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и проходил реабилитацию.

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