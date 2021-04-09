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Российский ученый придумал новую теорию эволюции

Елена Фролова

Наука

Российский ученый, доктор физико-математических наук Евгений Ченский представил совершенно новую теорию эволюции.

Как пояснил автор версии, объясняющей механизмы, которые лежат в основе эволюционных процессов, данную тему нужно рассматривать не только с точки зрения пространственных единиц. Эксперт считает, что за основу необходимо взять колебания энергии протона и электрона.

Свою теорию он назвал «Циклическая вселенная Евгения Чеченского». Она представляет собой модель физического вакуума, отмечает Newinform. Доктору физико-математических наук удалось решить задачу о связанных гармонических колебаниях бесконечной структуры. В итоге у него вышла система, которая состоит из 12 уравнений. С ее помощью, по словам ученого, можно описывать поведение всех наблюдаемых частиц.

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