Клиентке американского салона красоты нарастили ресницы суперклеем из магазина

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Посетительница американского салона красоты стала жертвой халатного косметолога, который нарастил ей ресницы при помощи суперклея, купленного в супермаркете, о чем не предупредил женщину.

Об этой истории рассказала косметолог Мэдди Уарр (Maddy Warr), которой пришлось исправлять последствия неудачной процедуры, на своем канале в Tiktok, опубликовав соответствующее видео.

На кадрах специалист пытается аккуратными движениями отделить от век клиентки массивный слой искусственных ресниц.

— Я предложила ей три варианта: либо я сниму их сама, но это будет больно, либо это сделают медики в больнице, либо стоит просто подождать, когда они отрастут и отпадут сами, — рассказала косметолог во время видеоролика.

Специалист отметила, что суперклей не повредил глазам пострадавшей. Ей удалось избавить женщину от накладных ресниц,после чего она пообещала, что ее натуральные ресницы вскоре отрастут.

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