Звездный визажист дал совет по визуальному омоложению лица за пару минут

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Звездный визажист и стилист по волосам Вадим Андреев рассказал о том, с помощью каких приемов можно придать лицу молодость и свежесть практически за несколько минут.

Эксперт сообщил, лицо можно преобразить неожиданно быстро, отмечает ФАН. По его словам, изначально нужно правильно подобрать консилер. При выборе важно обратить внимание на его цвет: он должен быть на тон светлее кожи человека. Средство надо аккуратно и в небольшом количестве нанести около уголков губ, крыльев носа, а также под глазами.

Далее следует воспользоваться бронзером для лица. Чтобы его нанести, применяется широкая кисть. Данным средством покрывают участки лица, на которые прежде всего попадают солнечные лучи.

— Этим же цветом можно оттенить верхние веки, — добавил Вадим Андреев.

Свежесть и молодость лицу также придаст тушь для ресниц. При необходимости можно карандашом подвести брови. Для этого также можно использовать тени. В завершение необходимо воспользоваться румянами, которые наносят на «яблочки» щек.

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