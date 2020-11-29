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Врач-косметолог опроверг три популярных мифа об омоложении
Фото: pixabay.com

Врач-косметолог опроверг три популярных мифа об омоложении

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-косметолог Станислав Арканников сообщил, что многие из популярных народных представлений о косметологии являются неверными. Он также отметил, что зачастую такие мифы идут «в народ» из-за непрофессионализма его коллег.

В первую очередь, врач развеял миф о якобы существующей возможности очень быстро омолодить организм. Он подчеркнул, что косметология рассчитана именно на длительность совершаемых процедур.

Кроме того, Арканников опроверг возможность жидких имплантатов «мигрировать» после попадания в человеческое тело. Специалист заверил, что вводимые под кожу гели являются абсолютно безопасными.

— Если мы говорим о филлерах на основе гиалуроновых кислот, то они вводятся в кожу, сетчатая структура которой сдерживает гель от расползания. Поэтому миграции филлеров не может никакой быть в принципе, — сообщил врач в интервью радио Sputnik.

Еще одним популярным мифом о косметологии является связь стоимости косметики с ее эффективностью и пользой. Врач порекомендовал смотреть не на ценник, а на саму упаковку, где указан состав. Перед этим нужно проконсультироваться со специалистом, чтобы понимать, какие ингредиенты вам необходимы в косметике.

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косметологияомоложениеразвеяли миф
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