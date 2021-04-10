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Дороги в Москве промоют после зимы специальным средством
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Дороги в Москве промоют после зимы специальным средством

Виктория Родимкина

Город

В Москве в полдень начнется промывка дорог специальным моющим средством. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в субботу, 10 апреля.

Уточняется, что погода в столице солнечная, температура поднимется до 12 градусов выше нуля. В городе продолжается уборка. Специалисты промывают элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи домов, а также убираются во дворах и на детских площадках.

— В 12:00 начнется вторая в этом году промывка специальным моющим средством после зимы всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий, — говорится в сообщении.

На апрель запланировано четыре таких промывки. Водителей призвали быть внимательными на дорогах и не мешать проезду колонн техники.

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