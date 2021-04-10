Народный календарь. Что принесет счастье и здоровье 11 апреля

Фото: Анна Быкова

В древности славяне гадали о погоде и урожае, исходя из того, какая погода была 11 апреля. Чтобы обрести здоровье и счастье, наши предки пили березовый сок. В этот день он якобы обладал чудодейственной силой, поэтому в древности люди поклонялись березам в этот день. Если сок хорошо бежит, то не за горами оттепель.

Православные христиане вспоминают в этот день епископа Арефусийского Марка.

В этот день люди проводили обряды для защиты детей и дома. Слегка ударяли ребенка березовым прутиком для здоровья и втыкали в крышу дома ветку березы, чтобы защитить жилище от молнии.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что принесет счастье и здоровье 11 апреля

Приметы погоды гласили, что если в березе много сока, лето будет дождливым. Скоро потеплеет, если облака быстро движутся в одну сторону. Если галки низко вьют гнезда – летом будут частые грозы.

11 апреля отмечается День войск противовоздушной обороны России.

874 года назад была впервые упомянуто слово «Москва». 164 года назад император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла.

В этот день родились актеры Валерий Гаркалин и Ирина Безрукова, российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, артист цирка, иллюзионист Эмиль Кио.

Именины отмечают Михаил, Исаакий, Кирилл, Марк.

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