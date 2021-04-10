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Скончался народный артист России Эмиль Верник
Фото: wikipedia.org

Скончался народный артист России Эмиль Верник

Татьяна Плотникова

Культура

Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник скончался на 97-м году жизни. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказал сын ариста, актер Игорь Верник.

Как уточнил Игорь Верник, народный артист РФ умер от остановки сердца.

Информация о месте и времени похорон появится позднее, сообщает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Эмиль Григорьевич Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе, вскоре после этого семья переехала в Харьков. После школы он поступил в Украинский театральный институт.

В годы Великой Отечественной войны семья Верника была эвакуирована в Казахстан, где артист организовал драмкружок. Затем Эмиль Верник с институтом перебрался в Саратов, где в то время находился московский ГИТИС, который был объединен с Украинским институтом на правах украинского отделения.

В 1946 году Верник окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского и поступил в театр «Московские литературные чтения».

С 1958 года Эмиль Верник работал в качестве режиссера на Всесоюзном радио, с 1969 по 2002 годы был главным режиссером литературно-драматического вещания.

С 1970 года проводил двуязычные литературные вечера с участием советских и зарубежных артистов.

Преподавал на кафедре мастерства актера Школы-студии МХАТ (доцент Школы-студии МХТ имени Чехова), являлся профессором Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Эмиль Верник — отец актера и телеведущего Игоря Верника и главного редактора журнала «ОК!», заместителя художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова. Вадима Верника.

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