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Более 11,5 тысячи пар заключили брак в Москве в День космонавтики с 1961 года
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Более 11,5 тысячи пар заключили брак в Москве в День космонавтики с 1961 года

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10 Карта всех событий

В Москве более 11,5 тысячи пар молодоженов заключили брак в День космонавтики с 1961 года. Об этом рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Рекордным для столицы стал 1980 год. В этом году 12 апреля поженились более одной тысячи пар. Еще свыше 900 пар москвичей заключали брак в День космонавтики в 1986 и в 1975 годах.

В 2021 году День космонавтики, 12 апреля, выпал на понедельник. В этот день в Москве для молодоженов открыты Дворцы бракосочетания № 1 и № 3. В пресс-службе отметили, что около 20 пар планируют пожениться 12 апреля 2021 года, пишет Интерфакс.

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