Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московские НКО подготовили мероприятия ко Дню космонавтики
Фото: roscosmos.ru

Московские НКО подготовили мероприятия ко Дню космонавтики

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, 4-й Вешняковский проезд, 1к1 Карта всех событий

Московские НКО подготовили программу мероприятий в честь Дня космонавтики. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До 25 апреля жители столицы могут посетить выставку «От «Востока» до «Бурана» в Центральном доме авиации и космонавтики. Всем желающим покажут дипломный проект Юрия Гагарина и его чертежи.

Показ фильма «Время первых» организовали участники движения «Волонтеры Победы». После фильма москвичи смогут пройти тематический квест. Мероприятия пройдут 12 апреля по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1. Уточняется, что попасть на программу смогут только гости, пришедшие в костюмах с «космическими» элементами.

Онлайн-диктанта «Поехали!» проведут 12 апреля в честь Дня космонавтики. Во время мероприятия москвичам будут начитывать факты из истории советского и российского космоса. После окончания диктанта система автоматически определит количество ошибок и случайным образом выберет 20 победителей, которым вручат памятные призы.

Читайте также: Столичные НКО подготовили для горожан новые программы для занятия спортом

НКОЮрий Гагаринкосмос
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в