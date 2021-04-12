Московские НКО подготовили мероприятия ко Дню космонавтики
Московские НКО подготовили программу мероприятий в честь Дня космонавтики. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
До 25 апреля жители столицы могут посетить выставку «От «Востока» до «Бурана» в Центральном доме авиации и космонавтики. Всем желающим покажут дипломный проект Юрия Гагарина и его чертежи.
Показ фильма «Время первых» организовали участники движения «Волонтеры Победы». После фильма москвичи смогут пройти тематический квест. Мероприятия пройдут 12 апреля по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1. Уточняется, что попасть на программу смогут только гости, пришедшие в костюмах с «космическими» элементами.
Онлайн-диктанта «Поехали!» проведут 12 апреля в честь Дня космонавтики. Во время мероприятия москвичам будут начитывать факты из истории советского и российского космоса. После окончания диктанта система автоматически определит количество ошибок и случайным образом выберет 20 победителей, которым вручат памятные призы.
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