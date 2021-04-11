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Столичные НКО подготовили для горожан новые программы для занятия спортом
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные НКО подготовили для горожан новые программы для занятия спортом

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Большая Филёвская улица, 32 Карта всех событий

Некоммерческие организации (НКО) подготовили для москвичей программы для бесплатных занятий спортом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках движения «Паркран» с 3 апреля в столичных парках проходят пятикилометровые забеги. Присоединиться к спортивным мероприятиям можно каждую субботу в одной из 18 зон отдыха Москвы. Перед пробежкой необходимо пройти регистрацию на сайте.

Проект «Гольфенок — активный, здоровый, жизнерадостный ребенок» организовал игры в гольф для юных москвичей. Программа помогает бороться с проблемой избыточного веса детей. К проекту присоединились шесть московских школ. На занятиях 22 учителя физкультуры будут учить детей играть в гольф и рассказывать родителям о правильном рационе для ребенка.

Спортивный клуб «Восход» совместил занятия спортом с изучением английского языка. Занятия проводят по адресу Большая Филевская улица, дом 32. Присоединиться к тренировкам на английском языке по теннису или баскетболу смогут все желающие.

Узнать, в каких столичных парках проходят еженедельные пробежки, можно на сайте проекта.

Читайте также: Мэр Москвы пригласил горожан принять участие в едином субботнике 24 апреля

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