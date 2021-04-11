Столичные НКО подготовили для горожан новые программы для занятия спортом

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Филёвская улица, 32 Карта всех событий

Некоммерческие организации (НКО) подготовили для москвичей программы для бесплатных занятий спортом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках движения «Паркран» с 3 апреля в столичных парках проходят пятикилометровые забеги. Присоединиться к спортивным мероприятиям можно каждую субботу в одной из 18 зон отдыха Москвы. Перед пробежкой необходимо пройти регистрацию на сайте.

Проект «Гольфенок — активный, здоровый, жизнерадостный ребенок» организовал игры в гольф для юных москвичей. Программа помогает бороться с проблемой избыточного веса детей. К проекту присоединились шесть московских школ. На занятиях 22 учителя физкультуры будут учить детей играть в гольф и рассказывать родителям о правильном рационе для ребенка.

Спортивный клуб «Восход» совместил занятия спортом с изучением английского языка. Занятия проводят по адресу Большая Филевская улица, дом 32. Присоединиться к тренировкам на английском языке по теннису или баскетболу смогут все желающие.

Узнать, в каких столичных парках проходят еженедельные пробежки, можно на сайте проекта.

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